В Азербайджане за сутки зафиксировано 4,273 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 273 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 183,259 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 3 112 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончался 41 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 007.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 119,005 тыс. человек (+4 164 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 62 тыс. 247 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 17 231 тест на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 980,579 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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