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Здравоохранение 15.12.2020 15:46

В Азербайджане за сутки зафиксировано 4,273 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 273 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 183,259 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 112 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался 41 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 007.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 119,005 тыс. человек (+4 164 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 62 тыс. 247 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 17 231 тест на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 980,579 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]