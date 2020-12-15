Банк Республика предлагает перечислить средства в Фонд «YAŞAT» через приложение Mobil Şöbə

Как известно, 8 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда «YAŞAT» в целях поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей Шехидов.

Банк Республика, оставаясь верным своей позиции – быть всегда рядом с нашим государством и Азербайджанским народом, среди первых отозвался на данную инициативу и перечислил 200 тысяч манатов в Фонд «YAŞAT».

Кроме того, Банк создал возможность для своих клиентов, которые хотят поддержать фонд. Так, теперь все пользователи приложения “Mobil Şöbə” от Банка Республика смогут перечислить желаемую сумму в Фонд “YAŞAT” в один клик. Зачисление можно сделать с платежной карты или банковского счета.

В связи с рисками для здоровья клиентов банка, связанными с распространением коронавирусной инфекции, Банк Республика рекомендует производить банковские операции посредством онлайн каналов обслуживания. В этих целях банк предлагает ряд возможностей, такие как:“MobilŞöbə” и“İnternetŞöbə” для физических лиц, а также“İnternetOfis” для юридических лиц.

Более подробную информацию можно получить наофициальном сайте,фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.