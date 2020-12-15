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15.12.2020 16:10

Банк Республика предлагает перечислить средства в Фонд «YAŞAT» через приложение Mobil Şöbə

Как известно, 8 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда «YAŞAT» в целях поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей Шехидов.

Банк Республика, оставаясь верным своей позиции – быть всегда рядом с нашим государством и Азербайджанским народом, среди первых отозвался на данную инициативу и перечислил 200 тысяч манатов в Фонд «YAŞAT».

Кроме того, Банк создал возможность для своих клиентов, которые хотят поддержать фонд. Так, теперь все пользователи приложения “Mobil Şöbə” от Банка Республика смогут перечислить желаемую сумму в Фонд “YAŞAT” в один клик. Зачисление можно сделать с платежной карты или банковского счета.

В связи с рисками для здоровья клиентов банка, связанными с распространением коронавирусной инфекции, Банк Республика рекомендует производить банковские операции посредством онлайн каналов обслуживания. В этих целях банк предлагает ряд возможностей, такие как:“MobilŞöbə” и“İnternetŞöbə” для физических лиц, а также“İnternetOfis” для юридических лиц.

Более подробную информацию можно получить наофициальном сайте,фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]