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15.12.2020 16:13

В рамках проекта «Навстречу Карабаху» было перевезено более 1000 тонн груза

С первых дней Отечественной войны за территориальную целостность Азербайджанской Республики, компания «166 Логистика и Грузоперевозки» стартовала проект «Навстречу Карабаху». В рамках проекта за 44 дня компания бесплатно перевезла более 1000 тонн грузов на фронт и прифронтовые районы.

Таким образом, при поддержке более 350 человек, 37 компаний, учебных заведений и других организаций, помощь была доставлена в Физули, Агдам, Тертер, Геранбой, Барда и Бейлаган. Кроме того, на протяжении военных действий компания оказала поддержку в перевозке военной техники и грузов.

«Благодаря решительной политике Верховного Главнокомандующего и мужеству, настойчивости и героизму нашей храброй армии, мы одержали историческую победу, положившую конец 30-летней скорби. Поздравляем весь наш народ с этим праздником и преклоняемся перед душами наших шехидов! Мы гордимся реализацией проекта «Навстречу Карабаху» и выражаем благодарность всем, кто принял в нем участие» - сообщили из компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]