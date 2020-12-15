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Макроэкономика 15.12.2020 16:25

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре превысил $208 млн – ЦБ

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 9 месяцев 2020 года составил $208,3 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь 2019 года составил $4 млрд 3 млн.

В январе-сентябре 2020 года ВВП Азербайджана составил $30 млрд 631,8 млн. Таким образом, дефицит счета текущих операций составил 0,7% ВВП.

Согласно платежному балансу, опубликованного на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору за 9 месяцев 2020 года составил $4 млрд (спад в 2,3 раза), тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $4,2 млрд (спад на 19,1%).

Средняя цена на нефть в январе-сентябре 2020 года составила $41,6 за баррель против $64,2 годом ранее.

По данным ЦБА, в январе-сентябре 2020 года объем внешнеторгового оборота составил $17,2 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $2,4 млрд (спад в 2,9 раза). При этом 16% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 84% - на страны дальнего зарубежья.

В структуре экспорта, объем которого составил $9,8 млрд (спад на 35%), нефтегазовый экспорт составил $8,5 млрд (спад на 37,5%). При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $6,8 млрд, включая экспорт нефти на $6,5 млрд.

В структуре импорта, объем которого составил $7,4 млрд (спад на 8,7%), на потребительские товары пришлось $3,2 млрд (включая $1,1 млн - продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в январе-сентябре 2020 года составил $0,6 млрд или 7,6% всего импорта.

По прогнозам правительства, по итогам 2020 года дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составит $1 млрд 539,6 млн или 3,7% ВВП.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2019 год составил $4 млрд 364,9 млн (9,1% ВВП) и по сравнению с 2018 годом сократился на 27,9%.

А. Мамедов

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Тэги: БАЛАНС, ПЛАТЕЖНЫЙ, ПРОФИЦИТ


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