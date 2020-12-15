ERU Europe GmbH (европейская "дочка" группы "Энергетические ресурсы Украины", "ЭРУ") получила лицензию на поставку природного газа на рынке Австрии.
"Это последовательное внедрение долгосрочной стратегии выхода на новые рынки. В дальнейших планах группы "ЭРУ" - получение разрешений на поставку газа в других странах ЕС. Что это значит? Это новые возможности, путь к диверсификации бизнеса и расширению рынков присутствия компаний группы", - сообщается на странице "ЭРУ" в Facebook.
Как сообщалось, в начале сентября 2020 года ERU Europe GmbH получила лицензию на торговлю электроэнергией на рынке Австрии.
"Энергетические ресурсы Украины" - группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Является одним из крупнейших частных импортеров природного газа и электроэнергии в страну.
Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.
Минобороны РФ сообщает о сборе сведений о пропавших без вести в ходе боев в Карабахе
Президент Алиев присвоил звание генерал-майор ряду офицеров в системе МЧС Азербайджана
США готовы оказать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха – посол в Баку
ЕС выделит 500 млн евро для получения вакцин от COVID-19 развивающимися странами - глава Еврокомиссии
Баку призывает UNESCO расследовать факты преступлений Армении в отношении историко-культурного наследия Азербайджана в Карабахе - Минкультуры
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Байдену нужно сделать прививку от COVID-19 до его инаугурации - Фаучи
Совет НАТО заявил о своем неприятии Договора о запрещении ядерного оружия
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В рамках проекта «Навстречу Карабаху» было перевезено более 1000 тонн груза
Банк Республика предлагает перечислить средства в Фонд «YAŞAT» через приложение Mobil Şöbə
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности