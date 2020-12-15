ERU Europe GmbH (европейская "дочка" группы "Энергетические ресурсы Украины", "ЭРУ") получила лицензию на поставку природного газа на рынке Австрии.

"Это последовательное внедрение долгосрочной стратегии выхода на новые рынки. В дальнейших планах группы "ЭРУ" - получение разрешений на поставку газа в других странах ЕС. Что это значит? Это новые возможности, путь к диверсификации бизнеса и расширению рынков присутствия компаний группы", - сообщается на странице "ЭРУ" в Facebook.

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года ERU Europe GmbH получила лицензию на торговлю электроэнергией на рынке Австрии.

"Энергетические ресурсы Украины" - группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Является одним из крупнейших частных импортеров природного газа и электроэнергии в страну.

Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.