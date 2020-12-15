ЕС выделит 500 млн евро для получения вакцин от COVID-19 развивающимися странами - глава Еврокомиссии

Евросоюз во вторник подписывает соглашения о выделении 500 млн евро для приобретения и доставки 1 млрд доз вакцин от коронавируса в страны с низким и средним уровнем доходов, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"1 млрд доз вакцин для стран с низким и средним уровнем доходов - это наша глобальная задача", - написала фон дер Ляйен в Twitter.
"Сегодня мы подписываем соглашений на сумму в 500 млн евро для достижения нашей цели", - добавила глава ЕК.
Она отметила, что данное финансирование проходит в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX по обеспечению всеобщего доступа к вакцинам от коронавируса.
В конце августа фон дер Ляйен сообщала, что ЕК выделит 400 млн евро для закупки и доставки вакцин от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем доходов.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал: данная инициатива позволяет в сотрудничестве с правительствами и производителями добиться того, чтобы вакцины были доступны как богатым странам, так и странам с низким уровнем развития экономики.
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