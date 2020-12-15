Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0652 RUR   0.023 GBR   2.2661 TRY   0.2161

Цена на нефть

14.12 $/bbl   WTI 46.99 0.42 Brent 50.29 0.32

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 15.12.2020 19:32

ЕС выделит 500 млн евро для получения вакцин от COVID-19 развивающимися странами - глава Еврокомиссии

Евросоюз во вторник подписывает соглашения о выделении 500 млн евро для приобретения и доставки 1 млрд доз вакцин от коронавируса в страны с низким и средним уровнем доходов, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"1 млрд доз вакцин для стран с низким и средним уровнем доходов - это наша глобальная задача", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы подписываем соглашений на сумму в 500 млн евро для достижения нашей цели", - добавила глава ЕК.

Она отметила, что данное финансирование проходит в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX по обеспечению всеобщего доступа к вакцинам от коронавируса.

В конце августа фон дер Ляйен сообщала, что ЕК выделит 400 млн евро для закупки и доставки вакцин от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем доходов.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал: данная инициатива позволяет в сотрудничестве с правительствами и производителями добиться того, чтобы вакцины были доступны как богатым странам, так и странам с низким уровнем развития экономики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]