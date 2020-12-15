SpaceX планирует провести очередной раунд финансирования, рассчитывает на оценку в $92 млрд

Компания Илона Маска Space Exploration Technologies (SpaceX) обсуждает с инвесторами проведение очередного раунда финансирования и рассчитывает удвоить оценку своей стоимости - до $92 млрд, сообщает Business Insider.
По информации осведомленных источников, переговоры находятся на ранней стадии. SpaceX намерена договориться о финансировании в январе, однако, возможно, компании не удастся убедить инвесторов, что ее стоимость выросла вдвое с момента проведения последнего раунда финансирования четыре месяца назад.
В августе SpaceX привлекла от инвесторов $1,9 млрд. С того момента SpaceX стала первой частной компанией, космический корабль которой совершил пилотируемый полет на Международную космическую станцию для NASA. Как отмечает Bloomberg, это стало очередным достижением для SpaceX, которая продвигает коммерциализацию космической отрасли и планирует инвестировать в развитие спутниковой интернет-связи.
На прошлой неделе SpaceX провела испытание прототипа пилотируемого космического корабля Starship SN8, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, на суборбитальной высоте. Илон Маск назвал испытание успешным, несмотря на то, что корабль взорвался при посадке.
SpaceX строит еще два тестовых корабля Starship, и Маск заявил, что Starship совершит первый орбитальный полет уже в 2021 году.
Компания имеет контракт с NASA на строительство корабля Starship, который смог бы доставить людей на Луну в рамках программы Artemis.
Помимо этого, SpaceX разворачивает интернет-спутники Starlink. Компания уже запустила более 900 спутников и планирует вывести на орбиту еще тысячи космических аппаратов для создания глобальной сети интернет-покрытия. SpaceX начала в тестовом режиме предлагать услуги интернет-связи в США и Канаде за $99 в месяц, комплект оборудования Starlink стоит $499.
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