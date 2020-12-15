Вывоз капитала из Азербайджана в январе-сентябре увеличился почти на 44% – ЦБ

Объем репатриации (вывоза) капитала) из Азербайджана за январь-сентябрь 2020 года составил $3 млрд 403,1 млн, отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком.
Объем репатриации капитала из Азербайджана в январе-сентябре 2019 года составил $2 млрд 365,5 млн. Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана в отчетном периоде вырос на 43,9%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
При этом в первом квартале объем репатриации капитала составил $990 млн, во втором - $854 млн, в третьем – $1 млрд 559,1 млн.
Центробанк подчеркивает, что за 9 месяцев 2020 года резиденты Азербайджана выплатили процентов по иностранным кредитам на сумму $0,4 млрд ($0,3 млрд в январе-сентябре 2019 года).
Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 2,1%.
А.Мамедов
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