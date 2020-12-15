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Макроэкономика 15.12.2020 16:49

Вывоз капитала из Азербайджана в январе-сентябре увеличился почти на 44% – ЦБ

Объем репатриации (вывоза) капитала) из Азербайджана за январь-сентябрь 2020 года составил $3 млрд 403,1 млн, отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком.

Объем репатриации капитала из Азербайджана в январе-сентябре 2019 года составил $2 млрд 365,5 млн. Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана в отчетном периоде вырос на 43,9%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в первом квартале объем репатриации капитала составил $990 млн, во втором - $854 млн, в третьем – $1 млрд 559,1 млн.

Центробанк подчеркивает, что за 9 месяцев 2020 года резиденты Азербайджана выплатили процентов по иностранным кредитам на сумму $0,4 млрд ($0,3 млрд в январе-сентябре 2019 года).

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 2,1%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАПИТАЛ, РЕПАТРИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]