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ТЭК 15.12.2020 17:49

Азербайджан и Турция договорились о строительстве газопровод Ыгдыр-Нахчыван мощностью 500 млн кубометров в год

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван будет рассчитан на ежегодные поставки 500 млн кубометров газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

«Подписание Меморандума о взаимопонимании по поставкам природного газа в НАР является первым шагом в реализации данного проекта. Мы надеемся, что этот проект будет реализован в короткие сроки», - сказал Дёнмез во вторник перед церемонией подписания Меморандума, сообщает «Интерфакс-Азербайджан.

Он сообщил, что проект строительства газопровод Ыгдыр-Нахчыван позволит в полном объеме обеспечить потребности в газе НАР с населением в 500 тыс. человек и ежегодным спросом на газ в объеме 500 млн кубометров.

«Пропускная способность газопровода Ыгдыр-Нахчыван составит 500 млн кубометров в год. Это позволит ежесуточно поставлять в НАР 1,5 млн кубометров газа. По этому газопроводу из Турции в НАР будет поставляться азербайджанский газ. Компании SOCAR и BOTAS займутся реализацией данного проекта, а министерство энергетики Азербайджана и Минэнерго и природных ресурсов Турции приложат все усилия для его успешного осуществления», - сказал Дёнмез.

Он сообщил, что на территории Турции протяженность газопровода Ыгдыр-Нахчыван составит примерно 85 км. В рамках проекта также планируется строительство одной газоизмерительной станции.

«Этот проект укрепит братство и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией», - сказал министр.

Как сообщалось, вопрос строительства газопровода Ыгдыр-Нахчыван общей протяженностью 160 км (от Нахчывана до границы с Турцией и от Ыгдыра до границы с Нахчываном) обсуждался 25 февраля 2020 года в Баку в рамках официального визита в Азербайджан турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Турции заявлял, что реализация данного проекта значительно облегчит газообеспечение Нахчывана.

НАР не имеет общей границы с основной территорией Азербайджана и граничит с Ираном, Арменией и Турцией. В настоящее время газоснабжение НАР осуществляется на основе своповых поставок азербайджанского газа в Иран. Однако для обеспечения энергобезопасности НАР целесообразным является двухсторонняя подача газа в Нахчыван: из Ирана и Турции.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАХЧЫВАН, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]