Азербайджан увеличил в январе-сентябре прямые инвестиции в США в 4,5 раза

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику США в январе-сентябре 2020 года составили $168,883 млн, что в 4,5 раза больше показателя 9 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В отчетный период США заняли первое место среди стран, куда были направлены азербайджанские инвестиции. На долю США пришлось 19,3% от общего объема прямых иностранных инвестиций Азербайджана за 9 месяцев.

На втором месте по объему инвестиций - Турция. В эту страну в январе-сентябре направлено 12,2% азербайджанских инвестиций - $107,167 млн (спад на 86,2%).

Третье место заняла Черногория - $98,94 млн (спад на 38,6%).

В десятку стран, куда были направлены азербайджанские инвестиции в январе-сентябре 2020 года также вошли: Великобритания ($92,116 млн), Россия ($90,632 млн), Австрия ($85,368 млн), Мальта ($68,009 млн), Бахрейн ($44,955 млн), Швейцария ($34,6 млн) и Грузия ($28,772 млн).

В целом, в январе-сентябре 2020 года азербайджанские прямые инвестиции за рубежом составили $876,558 млн (спад на 51%). Данный спад объясняется сокращением прямых инвестиций в экономику Турции, Германию и ряд других стран.

В отчетный период больше всего прямые инвестиции в Азербайджан осуществили компании из Великобритании - $1 млрд 245,75 млн (рост на 46,5%) или 36,7% от общего объема.

Второе место заняла Турция - $413,221 (спад на 4,6%) или 12,2% от общего объема. На третьем месте с долей в 11,2% от общего объема инвестиций заняли США - $379,386 млн (рост на 45,3%).

В топ-10 инвесторов в экономику Азербайджана в январе-сентябре 2020 года также вошли: Япония ($271,245 млн), Малайзия ($210,321 млн), Кипр ($157,506 млн), Норвегия ($154,083 млн), Россия ($149,192 млн), Иран ($135,221 млн) и Нидерланды ($52,363 млн).

В январе-сентябре 2020 года прямые иностранные инвестиции в Азербайджан составили $3 млрд 390,529 млн (рост на 27%).

А.Мамедов