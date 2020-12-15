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Бизнес и законодательство 15.12.2020 17:58

Азербайджан увеличил в январе-сентябре прямые инвестиции в США в 4,5 раза

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику США в январе-сентябре 2020 года составили $168,883 млн, что в 4,5 раза больше показателя 9 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В отчетный период США заняли первое место среди стран, куда были направлены азербайджанские инвестиции. На долю США пришлось 19,3% от общего объема прямых иностранных инвестиций Азербайджана за 9 месяцев.

На втором месте по объему инвестиций - Турция. В эту страну в январе-сентябре направлено 12,2% азербайджанских инвестиций - $107,167 млн (спад на 86,2%).

Третье место заняла Черногория - $98,94 млн (спад на 38,6%).

В десятку стран, куда были направлены азербайджанские инвестиции в январе-сентябре 2020 года также вошли: Великобритания ($92,116 млн), Россия ($90,632 млн), Австрия ($85,368 млн), Мальта ($68,009 млн), Бахрейн ($44,955 млн), Швейцария ($34,6 млн) и Грузия ($28,772 млн).

В целом, в январе-сентябре 2020 года азербайджанские прямые инвестиции за рубежом составили $876,558 млн (спад на 51%). Данный спад объясняется сокращением прямых инвестиций в экономику Турции, Германию и ряд других стран.

В отчетный период больше всего прямые инвестиции в Азербайджан осуществили компании из Великобритании - $1 млрд 245,75 млн (рост на 46,5%) или 36,7% от общего объема.

Второе место заняла Турция - $413,221 (спад на 4,6%) или 12,2% от общего объема. На третьем месте с долей в 11,2% от общего объема инвестиций заняли США - $379,386 млн (рост на 45,3%).

В топ-10 инвесторов в экономику Азербайджана в январе-сентябре 2020 года также вошли: Япония ($271,245 млн), Малайзия ($210,321 млн), Кипр ($157,506 млн), Норвегия ($154,083 млн), Россия ($149,192 млн), Иран ($135,221 млн) и Нидерланды ($52,363 млн).

В январе-сентябре 2020 года прямые иностранные инвестиции в Азербайджан составили $3 млрд 390,529 млн (рост на 27%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНВЕСТИЦИИ, СТРАНЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]