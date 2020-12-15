Лавров пытается переписать историю, обвиняя США в политических играх в Средиземноморье - Помпео

Глава госдепартамента США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров несправедливо обвинил США в геополитических играх в средиземноморском регионе.
"Ранее в этом месяце министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выступлении на конференции "Средиземноморские диалоги", обвинил США в ведении политических игр в Средиземноморье и в препятствовании назначению нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии. То, что господин Лавров в очередной раз неверно трактует факты и пытается переписать историю, вызывает сожаление", - говорится в распространенном во вторник заявлении Помпео.
"США активно работают со своими союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье, чтобы добиться большей стабильности, безопасности и процветания", - заверил он.
Ранее в декабре глава МИД РФ обвинил США в пагубных для средиземноморского региона геополитических играх на Ближнем Востоке и на севере Африки.
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