Президент Алиев присвоил звание генерал-майор ряду офицеров в системе МЧС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении генеральских званий ряду офицеров в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно распоряжению звание генерал-майор присвоено полковникам Эльчину Адыгезялову и Этибару Исмайлову.

Кроме этого, звание генерал-майор внутренней службы присвоено полковнику Хикмету Аббасову.

Р.Ахмедов