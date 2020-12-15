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Оборона 15.12.2020 19:38

Президент Алиев присвоил звание генерал-майор ряду офицеров в системе МЧС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении генеральских званий ряду офицеров в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно распоряжению звание генерал-майор присвоено полковникам Эльчину Адыгезялову и Этибару Исмайлову.

Кроме этого, звание генерал-майор внутренней службы присвоено полковнику Хикмету Аббасову.

Р.Ахмедов

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Тэги: МЧС, ОФИЦЕРЫ, ЗВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]