СД ЛУКОЙЛа одобрил бюджет на 2021-2023гг

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" одобрил основные показатели бюджета компании на 2021-2023 годы, утвердил изменения в основные условия договора с президентом компании и политику управления человеческим капиталом, сообщает НК.

"Политика направлена на дальнейшее совершенствование корпоративной культуры, укрепление системы корпоративных ценностей и развитие эффективной системы управления талантами", - говорится в сообщении.

На заседании был также заслушан доклад о состоянии промышленной безопасности и охраны труда, одобрены меры, предпринятые в этом направлении. Рекомендовано особое внимание уделять вопросу подготовки персонала подрядных организаций и компании к проведению работ повышенной опасности.

Совет директоров принял решение о проведении внешней оценки эффективности работы совета директоров по итогам 2020 года в I квартале 2021 года. Кроме того, был утвержден годовой план аудиторских проверок и консультаций службы внутреннего аудита компании на 2021 год, говорится в сообщении.