Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0652 RUR   0.023 GBR   2.2661 TRY   0.2161

Цена на нефть

14.12 $/bbl   WTI 46.99 0.42 Brent 50.29 0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.12.2020 19:44

Госсекретарь США обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Россия угрожает стабильности в Средиземноморье, подогревает там хаос, конфликты, разногласия и использует методы дезинформации, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном во вторник.

"Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол в государствах по всему региону", - отмечается в нем.

В частности, среди "угроз стабильности" в Средиземноморье, исходящих со стороны России, Помпео назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии. "Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и привела к перемещению половины населения", - говорится в заявлении.

Помпео в заявлении напомнил об инциденте с высылкой российских дипломатов из Греции в 2018 году, а также указал на то, что "богатые россияне, многие из которых связаны с Кремлем, отмыли миллиарды долларов через Республику Кипр и Мальту".

"В Ливии Россия поддержала штурм ливийской столицы Триполи", - отмечается в заявлении Помпео.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ПОМПЕО


Похожие новости


Москва отвергает утверждения о ее поддержке действий Турции в Восточном Средиземноморье НАТО внимательно следит за действиями кораблей ВМФ России в Средиземноморье Российские учения в Средиземноморье проводятся в соответствии с международным правом - Лавров Российский десантный корабль прошел через турецкие проливы в Средиземноморье - СМИ Десантный корабль ВМФ России проследовал через проливы в Средиземноморье - СМИ Чрезмерные силовые меры при решении проблем незаконной миграции в Средиземноморье недопустимы - замглавы МИД РФ Гатилов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]