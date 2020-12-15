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Карабахский конфликт 15.12.2020 19:51

Минобороны РФ сообщает о сборе сведений о пропавших без вести в ходе боев в Карабахе

Российские миротворцы собирают данные о пропавших без вести в ходе недавних боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

"Российские миротворцы продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами российских миротворческих сил обработано 485 телефонных обращений, поступивших по "горячей линии", - сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАРАБАХ, ПРОПАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]