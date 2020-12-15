Минобороны РФ сообщает о сборе сведений о пропавших без вести в ходе боев в Карабахе

Российские миротворцы собирают данные о пропавших без вести в ходе недавних боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

"Российские миротворцы продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами российских миротворческих сил обработано 485 телефонных обращений, поступивших по "горячей линии", - сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.