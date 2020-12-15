Генсек НАТО сожалеет в связи с санкциями США против Турции и призывает найти позитивное решение

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя санкции США против Турции, выразил сожаление, что союзники по НАТО вводят санкции против друг друга.
"Я сожалею, что мы оказались в ситуации, при которой союзники по НАТО вынуждены вводить санкции против друг друга", - сказал Столтенберг, комментируя введенные Вашингтоном санкции против Анкары за покупку российских С-400.
Он напомнил, что и ранее выражал обеспокоенность решением Турции приобрести данные системы у России. "Это национальное решение, но системы С-400 несовместимы с системами НАТО", - добавил генсек альянса.
Столтенберг также призвал найти "позитивное" решение сложившейся ситуации.
"Я призываю всех союзников по НАТО и Турцию найти способы для позитивного разрешения (ситуации - ИФ)", - отметил он.
В понедельник США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских систем С-400. Он подчеркнул, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.
В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.
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