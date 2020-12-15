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ТЭК 15.12.2020 22:00

Вучич о поставках газа в Сербию: Я к Алиеву ездил трижды разговаривать

Сербия не видит в данный момент альтернативы поставкам российского газа в страну, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Мы до сих пор через Украину и Венгрию получали российский газ. Этот газ был для нас самым дешевым. И каждый раз, когда нас американцы спрашивали, а почему бы вам не брать какой-то другой, мы говорили - да, пожалуйста, без проблем. Я к Алиеву (президенту Азербайджана - ИФ) ездил трижды разговаривать", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Белграде по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос о судьбе проекта "Турецкий поток" и о том, как на нем скажутся американские санкции, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По словам главы государства, "мы сказали - дайте нам более дешевый, мы не будем покупать более дорогой газ". Однако, как он отметил, в итоге оказалось "недостаточно газа для Сербии".

"Всякий раз, когда мы спрашивали, где же этот более дешевый газ, никогда мы не получали ответа... Можем ли мы сейчас получить этот более дешевый газ? Я такого еще не видел", - подчеркнул Вучич.

"Кто-то разве может от Сербии покупать более дорогой газ? И каким путем он попадет в Сербию? Ради чьих-то политических интересов покупать более дорогой газ? Я так не могу. Как я это объясню народу?", - сказал президент Сербии.

"А что касается того, какой газ мы будем закупать, то пусть каждый занимается своей работой. Мы будем закупать самый лучший, самый дешевый", - сказал Вучич.

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Тэги: СЕРБИЯ, ГАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]