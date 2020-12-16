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16.12.2020 15:04

Антирекорд по суточному приросту смертей от COVID-19 зафиксирован в Германии

Немецкий институт Роберта Коха зарегистрировал за сутки 952 скончавшихся от коронавируса COVID-19, это самый высокий показатель за 24 часа с начала пандемии.

Число новых случаев заражения составило 27 тыс. 728, это несколько меньше антирекорда минувшей пятницы - тогда было зарегистрировано 29 тыс. 875 новых инфекций.

С 16 декабря в Германии действуют жесткие общественные ограничения в связи с пандемией. Закрыты все точки розничной торговли за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов оптики, автозаправок, автомобильных и велосипедных мастерских, отделений банков и почты, прачечных и химчисток. Также закрываются парикмахерские и салоны красоты, музеи, спортзалы, бассейны и театры были закрыты и до этого. Рестораны и кафе в настоящее время также закрыты, еду можно продавать только "на вынос".

Помимо этого, закрываются все школы - учеников переводят на дистанционное обучение. Церковные службы разрешены с ограничениями - все должны быть в масках, петь будет запрещено, а минимальная дистанция между прихожанами должна составлять 1,5 метра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]