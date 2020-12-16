Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0675 RUR   0.0232 GBR   2.2869 TRY   0.2169

Цена на нефть

15.12 $/bbl   WTI 47.62 0.63 Brent 50.76 0.47

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.12.2020 16:04

Президент Индонезии готов первым в стране вакцинироваться от коронавируса

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что для заверения общественности в безопасности будущей прививки от коронавируса COVID-19 он готов первым получить вакцину, сообщает в среду издание The Guardian.

Также президент пообещал согражданам бесплатную вакцинацию от коронавируса после того, как надзорные органы одобрят к применению соответствующий препарат.

По данным The Guardian, Индонезия в начале декабря получила первую партию вакцины от COVID-19, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech, однако власти еще не одобрили препарат для применения. Следующая партия в 1,8 млн доз должна прибыть в Индонезию в январе.

Индонезийское правительство, уточняет The Guardian, поставило целью получить 246,6 млн доз вакцины, в связи с чем Джакарта ведет переговоры с компаниями Pfizer и AstraZeneca, а также взаимодействует с глобальной инициативой Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Индонезии за время пандемии выявили более 629 тыс. случаев заражения коронавирусом, Свыше 19,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Индонезия остается наиболее пострадавшей от пандемии страной Юго-Восточной Азии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


Похожие новости


Переизбранный президент Индонезии после беспорядков пообещал обеспечить безопасность в стране Действующий президент Индонезии одержал победу на выборах Действующий президент Индонезии заявил о победе на выборах Президент Индонезии опережает своего конкурента на выборах - предварительные данные Президент Алиев выразил соболезнование Видодо в связи многочисленными человеческими жертвами в Индонезии в результате цунами Президент Индонезии выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Lion Air

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]