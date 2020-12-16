Президент Индонезии готов первым в стране вакцинироваться от коронавируса

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что для заверения общественности в безопасности будущей прививки от коронавируса COVID-19 он готов первым получить вакцину, сообщает в среду издание The Guardian.

Также президент пообещал согражданам бесплатную вакцинацию от коронавируса после того, как надзорные органы одобрят к применению соответствующий препарат.

По данным The Guardian, Индонезия в начале декабря получила первую партию вакцины от COVID-19, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech, однако власти еще не одобрили препарат для применения. Следующая партия в 1,8 млн доз должна прибыть в Индонезию в январе.

Индонезийское правительство, уточняет The Guardian, поставило целью получить 246,6 млн доз вакцины, в связи с чем Джакарта ведет переговоры с компаниями Pfizer и AstraZeneca, а также взаимодействует с глобальной инициативой Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Индонезии за время пандемии выявили более 629 тыс. случаев заражения коронавирусом, Свыше 19,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Индонезия остается наиболее пострадавшей от пандемии страной Юго-Восточной Азии.