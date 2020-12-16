Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре сократились на 1,3%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2020 года составили 50 млрд 173,1 млн манатов, что на 1,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года составила 2,8%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-ноябре текущего года сократились на 2% - до 5 тыс. 28,8 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 45 млрд 499,1 млн манатов, что на 2,3% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2019 году увеличились на 7,4%.
А.Мамедов
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