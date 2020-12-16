AccessBank выдает наличный кредит без комиссии!

AccessBank начал кампанию по наличному кредитованию. В рамках кампании, действующей до конца этого года, клиенты могут получить кредит на сумму до 10-кратного размера их заработной платы.
Особенности кампании:
· Максимальная сумма кредита: 30 000 AZN
· Срок кредита: до 36 месяцев
· Процент страхования кредита - 0%
· Комиссия - 0%
Кроме того, планируется предоставление клиентам кредитной карты myCard в качестве подарка.
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.
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