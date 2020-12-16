Инвестиции в добывающую промышленность Азербайджана в январе-ноябре увеличились на 4,4%

Капвложения в сферу промышленности Азербайджана в январе-ноябре 2020 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года на 4% - до 6 млрд 564,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным статистики, в январе-ноябре в промышленность направлено 51,6% всех капвложений в экономику Азербайджана.
За отчетный период капвложения в добывающую промышленность составили 4 млрд 844,3 млн манатов (рост на 4,4%).
В перерабатывающую промышленность инвестировано 1 млрд 115,5 млн манатов (рост на 22,1%).
В сферу производства электроэнергии, газа и ее распределения инвестиции составили 293 млн манатов (спад на 23,9%).
В целом, в сферу транспорта и складского хозяйства в прошлом году вложено 1 млрд 671,1 млн манатов (спад на 0,3%), информации и связи – 152,2 млн манатов (спад на 37,4%), госуправления, обороны и обязательного социального обеспечения - 290,9 млн манатов (спад на 27%), образования – 182,4 млн манатов (спад на 33%).
Остальные инвестиции пришлись на другие сектора экономики.
Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в 2019 году составили 8 млрд 628,8 млн манатов, что 0,4% меньше показателя 2018 года.
Б.Рустамбеков
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