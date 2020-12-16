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Макроэкономика 16.12.2020 15:07

Инвестиции в добывающую промышленность Азербайджана в январе-ноябре увеличились на 4,4%

Капвложения в сферу промышленности Азербайджана в январе-ноябре 2020 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года на 4% - до 6 млрд 564,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным статистики, в январе-ноябре в промышленность направлено 51,6% всех капвложений в экономику Азербайджана.

За отчетный период капвложения в добывающую промышленность составили 4 млрд 844,3 млн манатов (рост на 4,4%).

В перерабатывающую промышленность инвестировано 1 млрд 115,5 млн манатов (рост на 22,1%).

В сферу производства электроэнергии, газа и ее распределения инвестиции составили 293 млн манатов (спад на 23,9%).

В целом, в сферу транспорта и складского хозяйства в прошлом году вложено 1 млрд 671,1 млн манатов (спад на 0,3%), информации и связи – 152,2 млн манатов (спад на 37,4%), госуправления, обороны и обязательного социального обеспечения - 290,9 млн манатов (спад на 27%), образования – 182,4 млн манатов (спад на 33%).

Остальные инвестиции пришлись на другие сектора экономики.

Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в 2019 году составили 8 млрд 628,8 млн манатов, что 0,4% меньше показателя 2018 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]