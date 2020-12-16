Азербайджан в январе-ноябре сократил производство легковых автомобилей на 21%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года составило 1 642 единицы, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Производство автомобилей по сравнению с январем-ноябрем 2019 года сократилось на 20,8%.
Спад объясняется тем, что с апреля из-за ограничений по COVID-19 производство было остановлено и возобновлено лишь в июне.
В ноябре было произведено 145 автомобиля.
На складах на 1 декабря 2020 года имеется 188 единиц легковых автомобилей.
В то же время в производство тракторов, приостановленное в мае, возобновилось. В целом, в январе-ноябре в Азербайджане всего произведено 300 тракторов (спад на 64,8% по сравнению с 11 месяцами 2019 года). На складах на 1 декабря 2020 года имеется 144 тракторов.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
В 2019 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2,36 тыс. единиц, что в 2,4 раза больше чем в 2018 году. В 2019 году в Азербайджане также было произведено 905 тракторов различного назначения (спад на 30,5%).
В Азербайджане с 24 марта действует специальный карантинный режим из-за COVID-19.
Б.Рустамбеков
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