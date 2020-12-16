Нефть начала дорожать на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации данных министерства энергетики США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 в среду составляет $50,8 за баррель, что на $0,04 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,67 за баррель, что на $0,05 (0,1%) выше уровня предыдущих торгов.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 18:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей.

Отчет, как ожидается, покажет рост запасов бензина на 2,6 млн баррелей и дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

Тем временем данные Американского института нефти (API) накануне показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Росту нефтяных цен в среду, в частности, способствует оптимизм относительно перспектив принятия новых мер поддержки экономики США. Как отмечает S&P Global Platts, новый пакет стимулов может придать импульс слабому восстановлению американской экономики и привести к росту спроса на нефть.

Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.