Нефть начала дорожать на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации данных министерства энергетики США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 в среду составляет $50,8 за баррель, что на $0,04 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,67 за баррель, что на $0,05 (0,1%) выше уровня предыдущих торгов.
Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 18:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей.
Отчет, как ожидается, покажет рост запасов бензина на 2,6 млн баррелей и дистиллятов на 1,1 млн баррелей.
Тем временем данные Американского института нефти (API) накануне показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.
Росту нефтяных цен в среду, в частности, способствует оптимизм относительно перспектив принятия новых мер поддержки экономики США. Как отмечает S&P Global Platts, новый пакет стимулов может придать импульс слабому восстановлению американской экономики и привести к росту спроса на нефть.
Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.
Антирекорд по суточному приросту смертей от COVID-19 зафиксирован в Германии
Власти Азербайджана начали оценку состояния инфраструктуры и историко-религиозных памятников в Шуше
Абдуллаев назначен постоянным представителем Азербайджана в UNESCO - распоряжение
Испытания вакцины от COVID-19 компании Valneva начались в Великобритании
В Азербайджане за сутки зафиксировано 4 077 случаев COVID-19
Уже более 137 тыс. британцев прошли вакцинацию от COVID-19 - министр
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Депутаты, избранные в парламент Грузии от партии Саакашвили, отказались от своих мандатов
Президент Индонезии готов первым в стране вакцинироваться от коронавируса
Турция будет усиленно развивать оборонную промышленность - Эрдоган
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank выдает наличный кредит без комиссии!
Банк Республика начал сотрудничество с Bank of New York Mellon
В рамках проекта «Навстречу Карабаху» было перевезено более 1000 тонн груза
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности