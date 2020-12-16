Турция будет усиленно развивать оборонную промышленность - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне санкций США за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 заявил о намерении Анкары усиленными темпами развивать собственную оборонную промышленность.

"Мы ускорим шаги по развитию оборонной промышленности, которая достигнет уровня глобального лидерства во всех областях", - заявил Эрдоган в среду.

"Мы будем работать вдвое больше, чем вчера, чтобы сделать нашу оборонную промышленность независимой во всех отношениях", - продолжил он.

Согласно оценке Эрдогана, проблема С-400 стала лишь поводом для давления Вашингтона на Анкару. Он пояснил, что настоящая причина подобной политики США это препятствование самостоятельному развитию турецкого оборонного сектора и "превращение Турции в зависимую страну в оборонной сфере".