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Регион 16.12.2020 15:37

Турция будет усиленно развивать оборонную промышленность - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне санкций США за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 заявил о намерении Анкары усиленными темпами развивать собственную оборонную промышленность.

"Мы ускорим шаги по развитию оборонной промышленности, которая достигнет уровня глобального лидерства во всех областях", - заявил Эрдоган в среду.

"Мы будем работать вдвое больше, чем вчера, чтобы сделать нашу оборонную промышленность независимой во всех отношениях", - продолжил он.

Согласно оценке Эрдогана, проблема С-400 стала лишь поводом для давления Вашингтона на Анкару. Он пояснил, что настоящая причина подобной политики США это препятствование самостоятельному развитию турецкого оборонного сектора и "превращение Турции в зависимую страну в оборонной сфере".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ОБОРОНОПРОМ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]