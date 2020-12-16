Азербайджан за 11 месяцев увеличил производство продукции АПК на 2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года составил 7 млрд 966,1 млн манатов, что на 2% выше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 4 млрд 29,9 млн манатов, растениеводстве – 3 млрд 936,2 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,9%, растениеводства – 1%.

За 11 месяцев текущего года в республике произведено 491,4 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), 1 млн 971,1 тыс. тонн молока (рост на 1,7%), 1 млн 748,3 тыс. яиц (рост на 4,7%), 16 тыс. тонн шерсти (рост на 0,2%).

На 1 декабря текущего года в Азербайджане собрано 2 млн 931,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (спад на 9,9%), 290,7 тыс. тонн кукурузы (рост на 12,1%), 1 млн 677,9 тыс. тонн овощей (рост на 2,5%), 1 млн 15 тыс. тонн картофеля (рост на 2,1%), 448,1 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 0,1%), 1 млн 121,5 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 4,2%), 201,5 тыс тонн винограда (рост на 3,8%), 931,3 тонны зеленого чая (рост на 2,2%), 328,2 тыс. тонн хлопка (рост на 12,2%), 24,7 тыс. тонн подсолнуха (спад на 28,4%), 242,7 тыс. тонн сахарной свеклы (рост на 2,7%), 6,5 тыс. тонн табака (рост на 9,4%).

По данным Госкомстата, в большинстве районов страны сбор урожая сельхозпродукции близится к завершению.

«В хозяйствах страны ведутся соответствующие работы под урожай 2021 года. Под осенний посев текущего года проведена вспашка на площади 1 млн га. Под урожай будущего года засеяно 804,9 тыс. га осенних культур. Из них 504,5 тыс. га составляют пшеница, 300,2 тыс. га - ячмень и 0,2 тыс. га – рожь», - подчеркивает Госкомстат.

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2019 году увеличилось на 7,2%.

Х.Насирзаде