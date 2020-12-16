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ТЭК 16.12.2020 16:12

SOCAR в январе-ноябре увеличила производство автобензина на 2,3%, сократила выпуск дизеля на 1,6%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось на 1,8% - до 2 млрд 809,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-ноябре 2020 года производство автомобильного бензина составило 1 млн 66,3 тыс. тонн (рост на 2,3%), смазочных масел – 22,6 тыс. тонн (рост на 9,7%), нефтяного битума – 347,1 тыс. тонн (рост на 51,5%).

В отчетный период было произведено дизельного топлива в объеме 1 млн 881,3 тыс. тонн (спад на 1,6%), прямогонного бензина – 161,9 тыс. тонн (спад на 27,3%), авиакеросина – 459,1 тыс. (спад на 14,6%), топочного мазута – 58,4 тыс. тонн (спад на 50,7%), нефтяного кокса – 179,5 тыс. тонн (спад на 17,9%).

По состоянию на 1 декабря 2020 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имелось: автомобильного бензина – 71,6 тыс. тонн, авиакеросина – 49,7 тыс. тонн, дизельного топлива – 68,5 тыс. тонн, топочного мазута –16,4 тыс. тонн, смазочных масел – 9,3 тыс. тонн, нефтяного битума – 15,1 тыс. тонн, нефтяного кокса – 47 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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