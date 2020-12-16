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Транспорт и связь 16.12.2020 20:21

Honda отзывает более 1,4 млн автомобилей в США в связи с дефектами

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. отзывает более 1,4 млн автомобилей в США для исправления дефектов, связанных с программным обеспечением, а также функционированием приводных валов и стеклоподъемников.

Отзыв затрагивает, в частности, 737 тыс. седанов Accord и Accord Hybrid 2018-2020 годов выпуска и Insight 2019-2020 годов. У них выявлена ошибка в программном обеспечении блока управления кузовом, которая может вызвать неполадки в работе камеры заднего вида, указателей поворота и дворников.

Еще 430 тыс. автомобилей будут отозваны в 22 штатах США, в которых в зимний период дороги обрабатывают солью, что может привести к поломке вала привода. Отзыв касается моделей Honda Civic Hybrid 2012 года выпуска, Honda Fit 2007-2014 годов, Acura ILX 2013-2015 годов и Honda Accord 2013-2015 годов.

Также под кампанию подпадут порядка 268 тыс. кроссоверов CR-V 2000-2006 годов выпуска, у которых заменят дефектный стеклоподъемник водительской двери.

Акции Honda по итогам торгов в среду подешевели на 0,2%. С начала года капитализация компании снизилась на 1,4%, до 5,25 трлн иен ($51 млрд).

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Тэги: ЯПОНИЯ, HONDA, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]