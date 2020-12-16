Берлин хочет хороших отношений с РФ, но не забывает об Украине и деле Навального - Меркель

Берлин желает хороших отношений с Москвой, но нельзя игнорировать такие вещи, как ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального и недостаточные успехи в урегулировании ситуации на Украине, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"С одной стороны, мы хотели бы хороших стратегических отношений с Россией, а с другой стороны, мы имеем дело с действительностью - делом Навального и нехваткой прогресса по Украине", - сказала она в ходе выступления в бундестаге.
Также среди сложностей в немецко-российских отношениях она упомянула убийство летом 2019 года в берлинском районе Тиргартен Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили - по подозрению в убийстве позднее задержали гражданина России.
В то же время Меркель отметила, что правительство ФРГ не изменило своего отношения к проекту строительства газопровода "Северный поток 2".
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