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Дальнее зарубежье 16.12.2020 21:47

Берлин хочет хороших отношений с РФ, но не забывает об Украине и деле Навального - Меркель

Берлин желает хороших отношений с Москвой, но нельзя игнорировать такие вещи, как ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального и недостаточные успехи в урегулировании ситуации на Украине, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"С одной стороны, мы хотели бы хороших стратегических отношений с Россией, а с другой стороны, мы имеем дело с действительностью - делом Навального и нехваткой прогресса по Украине", - сказала она в ходе выступления в бундестаге.

Также среди сложностей в немецко-российских отношениях она упомянула убийство летом 2019 года в берлинском районе Тиргартен Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили - по подозрению в убийстве позднее задержали гражданина России.

В то же время Меркель отметила, что правительство ФРГ не изменило своего отношения к проекту строительства газопровода "Северный поток 2".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]