Европа может столкнуться с очередной волной COVID-19 в начале 2021 года - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду предупредила о высокой вероятности возникновения в Европе новой волны коронавируса COVID-19 в начале 2021 года из-за празднования Рождества и Нового года.
"Есть высокий риск дальнейшей активизации (распространения COVID-19 - ИФ) в первые недели и месяцы 2021 года, и нам будет необходимо работать вместе, если мы хотим успешно предотвратить это", - сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление европейского подразделения ВОЗ.
В организации подчеркнули, что, несмотря на достижение "хрупкого прогресса", распространение коронавируса "по европейскому региону остается масштабным и интенсивным".
В ВОЗ призвали общественность "не недооценивать важность личных решений" и предпринять дополнительный индивидуальные меры безопасности в преддверии праздников. Так, эксперты советуют по возможности отметить Рождество и Новый год на улице, а участникам праздников "нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию".
Что касается празднований в помещении, ключевым способом сократить риск передачи инфекции является ограничение числа гостей и обеспечение хорошей вентиляции.
"Это может показаться странным носить маски и соблюдать физическую дистанцию в кругу друзей и семьи, но это существенно способствует обеспечению того, чтобы каждый остался в безопасности и здоровым", - отмечается в заявлении.
Европейский отдел ВОЗ охватывает 53 страны, включая Россию и некоторые страны Центральной Азии.
В Азербайджан прибыли 136 саперов из Турции для очистки освобожденных территорий в Карабахе от мин
Армения рассмотрит вопрос признания независимости Карабаха, если Азербайджан откажется обсуждать его статус
Минобороны РФ опровергло слова Пашиняна об окружении российских миротворцев в Карабахе
Минфин США включил Швейцарию и Вьетнам в число валютных манипуляторов
Газпром и Минск за 2 недели до истечения действия контракта продолжают переговоры о цене
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Huawei получил условное разрешение на поставку компонентов в Германию
Премьер Испании обеспокоен растущим уровнем заболеваемости COVID-19
Берлин хочет хороших отношений с РФ, но не забывает об Украине и деле Навального - Меркель
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank выдает наличный кредит без комиссии!
Банк Республика начал сотрудничество с Bank of New York Mellon
В рамках проекта «Навстречу Карабаху» было перевезено более 1000 тонн груза
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности