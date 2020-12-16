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Дальнее зарубежье 16.12.2020 23:02

Huawei получил условное разрешение на поставку компонентов в Германию

Правительство Германии в среду одобрило законопроект, который может разрешить использование технологий китайской Huawei Technologies Co. в сетях мобильной связи пятого поколения (5G) в обмен на гарантии со стороны компании о безопасности ее оборудования.

Законопроект, который еще требует одобрения парламента, обязывает поставщиков сетевого оборудования предоставлять гарантии, что их продукция безопасна для использования, возлагая на них финансовую ответственность за любые нарушения. Он также требует от продавцов и операторов предоставлять органам безопасности Германии технические и правовые средства для мониторинга целостности сети.

Когда правительство опубликовало проект документа ранее в этом месяце, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что власти попытались создать правовую основу, которая позволит решить проблемы сетевой безопасности, но также сохранить рынок открытым для конкурентных технологий.

"Мы создали регулирование, которое позволяет нам должным образом отслеживать надежность. Наши интересы в области безопасности сыграли большую роль", - сказал Зеехофер немецкому деловому изданию Handelsblatt.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по количеству продаваемых устройств производитель смартфонов, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае 2019 года США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Примеру США последовали и некоторые другие страны. Летом этого года британское правительство объявило о запрете покупки любого нового оборудования 5G у Huawei. Оно также обнародовало планы, как исключить все оборудование китайской компании из сетей 5G к 2027 году.

В мае посол КНР в Германии Ву Кен пригрозил Берлину ответными мерами в случае введения полного запрета на использование телекоммуникационного оборудования Huawei, предназначенного для построения сетей связи 5G.

"Если Германия примет решение, которое приведет к отстранению Huawei от германского рынка, это будет иметь последствия. Китайское правительство не будет бездействовать", - предупредил он тогда.

Для немецких сетевых операторов такой запрет также может стать проблематичным. В последние годы они стали сильно зависеть от Huawei, отмечает Handelsblatt. В сетях трех крупнейших операторов страны - Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica - около половины всех компонентов, как правило, поставляются Huawei.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, HUAWEI, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]