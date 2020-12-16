Премьер Испании обеспокоен растущим уровнем заболеваемости COVID-19

Премьер-министр Испании Педро Санчес в среду выразил обеспокоенность в связи с растущим показателем заболеваемости коронавирусом, сообщают европейские СМИ.
"В последние дни мы наблюдаем рост числа случаев заболевания, это вызывает обеспокоенность", - сказал он.
Санчес отметил, что нельзя снижать уровень бдительности. "Мы не можем допустить третьей волны", - добавил премьер.
"Давайте останемся дома на Рождество, давайте будет совершать поездки только по работе, давайте соблюдать меры гигиены и социального дистанцирования", - указал он.
В Испании за время пандемии подтвердили более 1,7 млн случаев заражения COVID-19, свыше 48 тыс. скончались.
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