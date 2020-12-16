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Дальнее зарубежье 16.12.2020 22:30

Премьер Испании обеспокоен растущим уровнем заболеваемости COVID-19

Премьер-министр Испании Педро Санчес в среду выразил обеспокоенность в связи с растущим показателем заболеваемости коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

"В последние дни мы наблюдаем рост числа случаев заболевания, это вызывает обеспокоенность", - сказал он.

Санчес отметил, что нельзя снижать уровень бдительности. "Мы не можем допустить третьей волны", - добавил премьер.

"Давайте останемся дома на Рождество, давайте будет совершать поездки только по работе, давайте соблюдать меры гигиены и социального дистанцирования", - указал он.

В Испании за время пандемии подтвердили более 1,7 млн случаев заражения COVID-19, свыше 48 тыс. скончались.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]