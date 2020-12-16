Запасы нефти в США снизились на 3,14 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей - до 500,1 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,02 млн баррелей и составили 238,88 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 167 тыс. баррелей, до 151,26 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,87 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 850 тыс. баррелей.