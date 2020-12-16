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ТЭК 16.12.2020 19:54

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $50,88 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, который показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $50,88 за баррель, что на $0,12 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,71 за баррель, что на $0,09 (0,19%) выше уровня предыдущих торгов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,02 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 167 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,87 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 850 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей. Они прогнозировали рост запасов бензина на 2,6 млн баррелей и дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

Тем временем данные Американского института нефти (API) накануне показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]