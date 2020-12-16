Армянская оппозиция призывает устроить в республике всеобщую забастовку с 22 декабря

Оппозиция Армении призвала своих сторонников к забастовкам с 22 декабря с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.
"22 декабря с 12:00 объявляется забастовка по всей территории Армении. С 12:00 мы все собираемся на площади Республики, мы парализуем всю страну. Со вторника также объявляются массовые акции гражданского неповиновения по всей Армении", - сказал представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге по итогам многотысячного шествия оппозиции в Ереване.
По его словам, шествия оппозиции продолжатся 17 и 18 декабря, а 19 декабря состоится большой митинг оппозиции.
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