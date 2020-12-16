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Регион 16.12.2020 20:19

Армянская оппозиция призывает устроить в республике всеобщую забастовку с 22 декабря

Оппозиция Армении призвала своих сторонников к забастовкам с 22 декабря с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"22 декабря с 12:00 объявляется забастовка по всей территории Армении. С 12:00 мы все собираемся на площади Республики, мы парализуем всю страну. Со вторника также объявляются массовые акции гражданского неповиновения по всей Армении", - сказал представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге по итогам многотысячного шествия оппозиции в Ереване.

По его словам, шествия оппозиции продолжатся 17 и 18 декабря, а 19 декабря состоится большой митинг оппозиции.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]