Армянская оппозиция призывает устроить в республике всеобщую забастовку с 22 декабря

Оппозиция Армении призвала своих сторонников к забастовкам с 22 декабря с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"22 декабря с 12:00 объявляется забастовка по всей территории Армении. С 12:00 мы все собираемся на площади Республики, мы парализуем всю страну. Со вторника также объявляются массовые акции гражданского неповиновения по всей Армении", - сказал представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге по итогам многотысячного шествия оппозиции в Ереване.

По его словам, шествия оппозиции продолжатся 17 и 18 декабря, а 19 декабря состоится большой митинг оппозиции.