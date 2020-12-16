Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0675 RUR   0.0232 GBR   2.2869 TRY   0.2169

Цена на нефть

15.12 $/bbl   WTI 47.62 0.63 Brent 50.76 0.47

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 16.12.2020 20:39

Глава МИД Азербайджана и госминистр Великобритании обсудили ход выполнения заявления от 10 ноября

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и государственного министра Великобритании по Европейскому соседству и Америки Венди Мортона, сообщает МИД Азербайджана.

«Состоялся обмен мнениями по исполнению трехстороннего заявления подписанного 10 ноября 2020 года», - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили вопрос изменения климата и сокращения выброса в атмосферу вредных веществ, и поддержку в этом контексте инициатив в рамках ООН, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы вызывающие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


Глава МИД ФРГ планирует обсудить с британским коллегой влияние России в Европе Глава британского МИД назвал задержание посла Великобритании в Тегеране нарушением международного права Ближний Восток не должен быть регионом с ядерным оружием - глава МИД Великобритании Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова Безопасность британских туристов на финале Лиги Европы в Баку будет обеспечена на высшем уровне – МИД Азербайджана Лондону нужна доктрина по противодействию кибератакам - глава МИД Великобритании

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]