Глава МИД Азербайджана и госминистр Великобритании обсудили ход выполнения заявления от 10 ноября

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и государственного министра Великобритании по Европейскому соседству и Америки Венди Мортона, сообщает МИД Азербайджана.
«Состоялся обмен мнениями по исполнению трехстороннего заявления подписанного 10 ноября 2020 года», - отмечается в сообщении.
Стороны также обсудили вопрос изменения климата и сокращения выброса в атмосферу вредных веществ, и поддержку в этом контексте инициатив в рамках ООН, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы вызывающие взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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