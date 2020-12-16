Глава МИД Азербайджана и госминистр Великобритании обсудили ход выполнения заявления от 10 ноября

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и государственного министра Великобритании по Европейскому соседству и Америки Венди Мортона, сообщает МИД Азербайджана.

«Состоялся обмен мнениями по исполнению трехстороннего заявления подписанного 10 ноября 2020 года», - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили вопрос изменения климата и сокращения выброса в атмосферу вредных веществ, и поддержку в этом контексте инициатив в рамках ООН, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы вызывающие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков