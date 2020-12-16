Минобороны РФ опровергло слова Пашиняна об окружении российских миротворцев в Карабахе

Минобороны РФ опровергло заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об окружении российских миротворцев азербайджанскими войсками в Гадрутском районе.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Премьер-министр Армении заявлял в среду, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.