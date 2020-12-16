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Карабахский конфликт 16.12.2020 20:46

Минобороны РФ опровергло слова Пашиняна об окружении российских миротворцев в Карабахе

Минобороны РФ опровергло заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об окружении российских миротворцев азербайджанскими войсками в Гадрутском районе.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Премьер-министр Армении заявлял в среду, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

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Тэги: РОССИЯ, МИРОТВОРЦЫ, КАРАБАХ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]