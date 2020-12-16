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Карабахский конфликт 16.12.2020 23:06

В Азербайджан прибыли 136 саперов из Турции для очистки освобожденных территорий в Карабахе от мин

Группа саперов из Турции в составе 136 человек прибыла в среду в Азербайджан, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Группа турецких военнослужащих-специалистов по поиску и очистке мин в составе 136 человек прибыла в Азербайджан. Турецкие военные примут участие в работах по очистке освобожденных территорий Азербайджана (в Карабахе – ИФ) от мин», - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАРАБАХ, ТУРЦИЯ, САПЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]