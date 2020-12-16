В Азербайджан прибыли 136 саперов из Турции для очистки освобожденных территорий в Карабахе от мин

Группа саперов из Турции в составе 136 человек прибыла в среду в Азербайджан, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Группа турецких военнослужащих-специалистов по поиску и очистке мин в составе 136 человек прибыла в Азербайджан. Турецкие военные примут участие в работах по очистке освобожденных территорий Азербайджана (в Карабахе – ИФ) от мин», - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.

Р.Ахмедов