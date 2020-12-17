Пекин приветствует визит делегации ВОЗ в Китай для изучения истоков пандемии коронавируса

Китай приветствует намерение делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести на его территории исследования, касающиеся появления и распространения коронавируса COVID-19, сообщил журналистам региональный директор ВОЗ Бабатунде Оловокуре.
Он отметил, что организация ведет переговоры с Пекином о том, в каких районах Китая будут проводиться исследования.
"ВОЗ продолжает контактировать с Китаем и обсуждать состав международной команды и места, где она будет работать", - сказал чиновник. Он подчеркнул: "В настоящее время мы понимаем, что Китай приветствует работу международной команды и ее приезд".
По словам Оловокуре, ожидается, что это произойдет в начале января.
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