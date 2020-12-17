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Здравоохранение 17.12.2020 12:32

Пекин приветствует визит делегации ВОЗ в Китай для изучения истоков пандемии коронавируса

Китай приветствует намерение делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести на его территории исследования, касающиеся появления и распространения коронавируса COVID-19, сообщил журналистам региональный директор ВОЗ Бабатунде Оловокуре.

Он отметил, что организация ведет переговоры с Пекином о том, в каких районах Китая будут проводиться исследования.

"ВОЗ продолжает контактировать с Китаем и обсуждать состав международной команды и места, где она будет работать", - сказал чиновник. Он подчеркнул: "В настоящее время мы понимаем, что Китай приветствует работу международной команды и ее приезд".

По словам Оловокуре, ожидается, что это произойдет в начале января.

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Тэги: КИТАЙ, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]