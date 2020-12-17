Число жертв коронавируса в Украине приблизилось к 16 тысячам

На Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 12 939 человек, умерли 264 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2997 человек, летальных случаев - 252, выздоровели - 12 939 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 16 декабря сообщалось о 10 622 новых случаев, 15 декабря медики проинформировали о 8 416 новых случаях инфицирования, 14 декабря было зафиксировано 6 451 новый заболевший.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 931 751 человек, 15 996 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 548 356 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.