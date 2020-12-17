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Дальнее зарубежье 17.12.2020 13:32

Власти Токио впервые за эпидемию COVID-19 подняли уровень угрозы здравоохранению до максимального

Власти Токио в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 повысили режим готовности общественного здравоохранения до самого высокого - впервые за все время эпидемии, сообщает в четверг телеканал Эн-эйч-кей.

По данным телеканала, в четверг в Токио выявили 822 случаев COVID-19, а накануне - 678. Всего в Токио зафиксированы более 48 тыс. случаев вируса, и Токийский столичный округ остается наиболее пострадавшим от эпидемии районом Японии.

На фоне этого консультационный комитет Токио в составе эпидемиологов и сотрудников сферы здравоохранения объявил, что столичная медицинская система - на грани кризиса, и рост числа пациентов с COVID-19 затрудняет оказание прочей медицинской помощи.

Эн-эйч-кей напоминает, что накануне в Японии выявили 2 тыс. 993 случая COVID-19, скончались 53 человека. Наиболее затронуты эпидемией, кроме Токио, остаются Осака и префектура Канагава. Всего в Японии за время эпидемии диагностированы 187 725 случаев заражения, скончались 2 755 зараженных.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТОКИО, КОРОНАВИРУС, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]