Власти США обвинили Google в сговоре с Facebook на рынке онлайн-рекламы

Группа генеральных прокуроров десяти американских штатов подала антимонопольный иск против Google, обвинив компанию в сговоре с Facebook Inc. с целью вытеснения конкурентов с рынка интернет-рекламы, сообщают СМИ.
О подаче иска в среду сообщил в Twitter генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. "Штат Техас подает иск против Google от имени нескольких штатов в связи с неконкурентным поведением, практикой вытеснения конкурентов и искажением фактов", - заявил он.
В заявлении на сайте генерального прокурора Техаса говорится, что дочерняя компания Alphabet Inc. "нагло пользуется своей монопольной властью и зашла настолько далеко, что склонила руководство Facebook к договорной схеме, которая подрывает основы конкуренции".
Согласно исковому заявлению, Google заключила с Facebook, угрожавшей доминированию поискового сервиса на рынке онлайн-рекламы, соглашение, которое ограничило конкуренцию со стороны соцсети в обмен на особое отношение к ней на рекламных аукционах, в ходе которых Google определяет, какое рекламное объявление показывать тому или иному пользователю, пишет The Wall Street Journal.
Facebook, которая не является ответчиком по этому иску, отказалась от комментариев. В Google опровергли участие в неконкурентных практиках, заявив, что компания работает на рынке с высоким уровнем конкуренции. Представитель компании назвал обвинения, выдвинутые генеральным прокурором Техаса, необоснованными.
"Мы инвестировали в передовые рекламные технологические сервисы, которые помогают бизнесу и выгодны потребителям, - сказал он. - Мы будем решительно защищаться от его необоснованных обвинений в суде".
Истцы также утверждают, что Google создавала и защищала свое доминирующее положение на рынке онлайн-рекламы с момента приобретения платформы интернет-рекламы DoubleClick в 2008 году.
Многие обвинения в адрес Google касаются сервисов, которые компания использует для торговли рекламными объявлениями. Компании также принадлежат ключевые платформы выхода на потребителей, включая YouTube.
"Достигнув монопольного положения, Google теперь использует свою рыночную власть для получения очень большой доли рекламных средств, которые раньше поступали множеству онлайн-издателей и создателей контента", - говорится в тексте искового заявления.
В документе отмечается, что плата, которую Google взимает с американских компанией, в конечном итоге перекладывается на потребителей.
"Каждый американец страдает из-за того, что Google устанавливает монопольные цены за продажу таргетированной рекламы", - заявили истцы.
Генеральные прокуроры требуют обязать компанию выплатить компенсацию и штрафы, а также ограничить ее возможности "осуществлять недобросовестные практики и злоупотреблять своей монопольной властью".
Как отмечает WSJ, все генеральные прокуроры, участвующие в этом коллективном иске, представляют Республиканскую партию. По информации газеты, группа прокуроров от обеих партий может в четверг подать еще один иск против Google в связи с ее поисковым бизнесом.
В октябре министерство юстиции США и группа генеральных прокуроров подали иск против Google, обвинив компанию в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов. Они обратили особое внимание на сотрудничество Google и Apple Inc. Google является поисковой системой по умолчанию в браузере Apple Safari.
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