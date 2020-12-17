Власти КНДР усиливают меры противодействия коронавирусу

Власти КНДР активизируют общенациональную кампанию по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, "центральные подразделения по чрезвычайным ситуациям в области борьбы с пандемией вводят меры для оперативного решения" возможных ситуаций с коронавирусом.

"Они проводят идеологическое воспитание в различных формах и различными методами среди всех жителей страны с целью заставить их строго соблюдать введенные властями противоэпидемические меры, с осознанием того, что они (жители - ИФ) - борцы с эпидемией; а также с целью дальнейшего укрепления противоэпидемической атмосферы в широких масштабах", - говорится в сообщении ЦТАК.

Кроме того, инспекционные и карантинные подразделения вводят "высокие требования, чтобы люди строго соблюдали... методы дезинфицирования".

В частности, речь идет о проверках на возможное наличие вируса в портах и на пограничных пунктах. Промышленные предприятия в свою очередь проводят дезинфекцию помещений и рабочих площадок, а также измеряют температуру рабочих в соответствии с требованиями правил по борьбе с COVID-19.

В то же время в сообщении не содержится информации о случаях заражения коронавирусом в КНДР.

С начала 2020 года в КНДР введены жесткие противовирусные меры и закрыты границы.

В конце ноября государственные СМИ сообщали, что Пхеньян был приведен в состояние повышенной готовности против коронавируса. Была приостановлена работа ресторанов и общественных бань, а также ограничено передвижение людей в столице.