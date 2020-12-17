Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе почти $71 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $70,8 млн.
На предыдущем аукционе 15 декабря ЦБА продал банкам инвалюты на $70 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $70,8 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро четверга", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться. Однако в июле наблюдался некоторый рост спроса на валюту на аукционах.
Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-ноябре 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $6 млрд 665,9 млн (рост на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Мамедов
Российские миротворцы должны пресекать нарушения Арменией режима прекращения огня в Карабахе – Чавушоглу
Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Афганистана в Баку
Армения рассчитывает вскоре выяснить судьбу пропавших в Карабахе военных - вице-премьер
Власти США обвинили Google в сговоре с Facebook на рынке онлайн-рекламы
ВОЗ сможет помочь Азиатско-Тихоокеанскому региону с вакцинами от COVID-19 в апреле - июне 2021 года
Пекин приветствует визит делегации ВОЗ в Китай для изучения истоков пандемии коронавируса
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
Спецпосланник Папы Римского встретится в Минске с Лукашенко
Правительство Армении опровергло сообщение СМИ о возможной отставке премьера 31 декабря
Россия знает о предстоящих попытках иностранного вмешательства в парламентские выборы и готовится к ним - Путин
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал начинающих предпринимателей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности