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ТЭК 17.12.2020 13:32

Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы - Путин

Россия начинает "слезать с нефтегазовой иглы", российский бюджет на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов, заявил президент России Владимир Путин.

"Что является, очевидно, положительным элементом развития экономики - 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", - заявил Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.

"Если кому-то хочется представить нас, как до сих пор, бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - подчеркнул глава государства.

Однако, по его словам, зависимость от нефтегазовых доходов еще очень большая, и мы это должны иметь в виду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЮДЖЕТ, НЕФТЬ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]