Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы - Путин

Россия начинает "слезать с нефтегазовой иглы", российский бюджет на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов, заявил президент России Владимир Путин.
"Что является, очевидно, положительным элементом развития экономики - 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", - заявил Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.
"Если кому-то хочется представить нас, как до сих пор, бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - подчеркнул глава государства.
Однако, по его словам, зависимость от нефтегазовых доходов еще очень большая, и мы это должны иметь в виду.
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