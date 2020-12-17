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Дальнее зарубежье 17.12.2020 13:35

Макрон заболел коронавирусом

У президента Франции Эмманюэля Макрона в четверг был диагностирован коронавирус, у него позитивный тест на COVID-19, сообщила в своем коммюнике президентская канцелярия.

В сообщении говорится, что такой диагноз был установлен при появлении у Макрона первых симптомов заболевания.

"Согласно действующим санитарным предписаниям, распространяющимся на всех, президент республики самоизолируется на 7 дней. Он продолжит работать и обеспечивать свою деятельность дистанционно", - сказано в коммюнике.

При этом Елисейский дворец не уточняет, какие именно симптомы наблюдались у французского президента.

В связи с инфицированием Макрона премьер-министр Франции Жан Кастекс после вероятного контакта с заразившимся решил также уйти на самоизоляцию, сообщили в Матиньонском дворце - официальной резиденции премьера.

По данным издания "Фигаро", сотрудники Елисейского дворца ранее на этой неделе сообщили, что Макрон регулярно проходил тесты на коронавирус с начала пандемии. Супруга президента Брижит Макрон уже уходила на карантин из-за контакта с лицом, заразившимся COVID-19.

Таким образом, Макрон присоединился к ряду мировых лидеров, которые ранее болели коронавирусом. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, князь Монако Альбер II.

Во Франции с начала пандемии коронавируса выявили более 2,4 млн случаев заражения, свыше 59 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]