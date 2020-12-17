Макрон заболел коронавирусом

У президента Франции Эмманюэля Макрона в четверг был диагностирован коронавирус, у него позитивный тест на COVID-19, сообщила в своем коммюнике президентская канцелярия.
В сообщении говорится, что такой диагноз был установлен при появлении у Макрона первых симптомов заболевания.
"Согласно действующим санитарным предписаниям, распространяющимся на всех, президент республики самоизолируется на 7 дней. Он продолжит работать и обеспечивать свою деятельность дистанционно", - сказано в коммюнике.
При этом Елисейский дворец не уточняет, какие именно симптомы наблюдались у французского президента.
В связи с инфицированием Макрона премьер-министр Франции Жан Кастекс после вероятного контакта с заразившимся решил также уйти на самоизоляцию, сообщили в Матиньонском дворце - официальной резиденции премьера.
По данным издания "Фигаро", сотрудники Елисейского дворца ранее на этой неделе сообщили, что Макрон регулярно проходил тесты на коронавирус с начала пандемии. Супруга президента Брижит Макрон уже уходила на карантин из-за контакта с лицом, заразившимся COVID-19.
Таким образом, Макрон присоединился к ряду мировых лидеров, которые ранее болели коронавирусом. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, князь Монако Альбер II.
Во Франции с начала пандемии коронавируса выявили более 2,4 млн случаев заражения, свыше 59 тыс. инфицированных скончались.
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