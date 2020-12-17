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Дальнее зарубежье 17.12.2020 13:36

США при Байдане вернутся в СВПД - Рухани

Следующая администрация США под руководством Джо Байдена возобновит участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВДП) по иранской ядерной программе, уверен президент Ирана Хасан Рухани.

"У меня нет сомнений в том, что три года сопротивления иранского народа (политике США - ИФ) убедят будущую американскую администрацию вернуться к соблюдению своих обязательств; и санкции отменят", - приводит ливанское издание "Дейли стар" слова президента.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере. Однако в 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана.

В свою очередь Байден допускал возможность возвращения США в СВПД. Но эксперты отмечали, что Байден выступает за внесение в иранскую ядерную сделку изменений. Иран же неоднократно заявлял, что не допустит корректировки СВПД.

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Тэги: ИРАН, США, АТОМ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]