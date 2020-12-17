Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0786 RUR   0.0232 GBR   2.3012 TRY   0.218

Цена на нефть

16.12 $/bbl   WTI 47.82 0.20 Brent 51.08 0.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.12.2020 14:13

Россия знает о предстоящих попытках иностранного вмешательства в парламентские выборы и готовится к ним - Путин

Попытки иностранного вмешательства в выборы в Госдуму в 2021 году будут, но Россия способна им противостоять, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают, и не только в наши выборы, по всему миру практически. Это глобальная политика, как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, мы к этому готовимся", - сказал Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.

"Но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что: "а" - это вмешательство и "б" - мы обязаны этому противостоять, что это недопустимо, что мы сами должны определять свою судьбу", - заявил глава государства.

По его словам, очень важно внутреннее состояние нашего общества. "Настрой блогеров в интернете, настрой средств массовой информации по защите самих - себя чрезвычайно важная вещь отстаивания своего суверенитета", - подчеркнул Путин.

При этом он сказал, что Россия открыта для сотрудничества с партнерами для международных наблюдателей на выборах.

"Главное заключается в том, чтобы сами граждане нашей страны были уверены в том, что выборы проходят открыто, прозрачно и их результаты заслуживают уважения", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]