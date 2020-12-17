Россия знает о предстоящих попытках иностранного вмешательства в парламентские выборы и готовится к ним - Путин

Попытки иностранного вмешательства в выборы в Госдуму в 2021 году будут, но Россия способна им противостоять, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают, и не только в наши выборы, по всему миру практически. Это глобальная политика, как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, мы к этому готовимся", - сказал Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.

"Но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что: "а" - это вмешательство и "б" - мы обязаны этому противостоять, что это недопустимо, что мы сами должны определять свою судьбу", - заявил глава государства.

По его словам, очень важно внутреннее состояние нашего общества. "Настрой блогеров в интернете, настрой средств массовой информации по защите самих - себя чрезвычайно важная вещь отстаивания своего суверенитета", - подчеркнул Путин.

При этом он сказал, что Россия открыта для сотрудничества с партнерами для международных наблюдателей на выборах.

"Главное заключается в том, чтобы сами граждане нашей страны были уверены в том, что выборы проходят открыто, прозрачно и их результаты заслуживают уважения", - сказал Путин.