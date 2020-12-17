Правительство Армении опровергло сообщение СМИ о возможной отставке премьера 31 декабря

Правительство Армении опровергло сообщение издания "Грапарак" о том, что премьер-министр Никол Пашинян намерен объявить о своей отставке 31 декабря.

"Эта информация не соответствует действительности", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Армении в четверг.