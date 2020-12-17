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Регион 17.12.2020 14:16

Правительство Армении опровергло сообщение СМИ о возможной отставке премьера 31 декабря

Правительство Армении опровергло сообщение издания "Грапарак" о том, что премьер-министр Никол Пашинян намерен объявить о своей отставке 31 декабря.

"Эта информация не соответствует действительности", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Армении в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]