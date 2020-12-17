Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0786 RUR   0.0232 GBR   2.3012 TRY   0.218

Цена на нефть

16.12 $/bbl   WTI 47.82 0.20 Brent 51.08 0.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.12.2020 17:39

Путин назвал российскую армию одной из самых эффективных в мире

Российская армия - одна из самых эффективных в мире, это признают и за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теперь другая ситуация. Теперь даже наши оппоненты, так я их называю, уже говорят: да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффектными. Одна из наиболее эффективных армией мира - в России на сегодняшний день", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции.

В ноябре 2017 года Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек. 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ПУТИН


Похожие новости


Минобороны РФ создало в Ульяновске авиагруппировку для переброски миротворцев в Карабах Около 1 тыс. иностранных военных примут участие в стратегических маневрах "Кавказ-2020" - Минобороны РФ Российские студенты получат новую возможность избежать призыва в армию - СМИ Путин заявляет о важности доверительных отношений между военными разных стран Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин В Думе собираются законодательно установить для каждой военной профессии критерии психологического отбора

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]