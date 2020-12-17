Путин назвал российскую армию одной из самых эффективных в мире

Российская армия - одна из самых эффективных в мире, это признают и за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Теперь другая ситуация. Теперь даже наши оппоненты, так я их называю, уже говорят: да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффектными. Одна из наиболее эффективных армией мира - в России на сегодняшний день", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции.
В ноябре 2017 года Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек. 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.
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